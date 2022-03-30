Gediz Üzümlü köyünde budama teknikleri eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve üreticilerine uygulamalı budama teknikleri eğitimi verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemize bağlı Üzümlü Köyünde ceviz kiraz vişne ağaçlarında budama uygulaması gerçekleştirildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.