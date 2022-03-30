Kütahya polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilere güvenli trafik kullanımı konusunda temel trafik eğitimi verdiği bildirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda toplam 160 öğrenciye,

Emine Arıoğul ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda ise toplam 265 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda temel trafik eğitimi verildi.

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