Kütahyalı Genç Hafızlar, Bölge Finalinde 1 birincilik ve 1 ikincilik elde etti

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Kütahyalı Genç Hafızlar, Muğla'da düzenlenen, "Genç Hafızlar" Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali lise kategorisinde 1 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Genç Hafızlar" Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali lise kategorisinde Kütahya’nın Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saad El Salih bölge birincisi oldu. Ortaokul kategorisinde ise Tavşanlı Anadolu Lisesi öğrencisi Berk Demirel ise bölge ikincisi oldu.

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