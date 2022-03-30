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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ'de değerlendirme raporu tamamlandı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yıllık kalite çalışmalarını içeren 'Kurum İç Değerlendirme Raporu2021 DPÜ Kalite Koordinatörlüğü' tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tamamlanarak Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın katıldığı toplantıda YÖKAK Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi'ne girildi.

DPÜ'de değerlendirme raporu tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yıllık kalite çalışmalarını içeren 'Kurum İç Değerlendirme Raporu2021 DPÜ Kalite Koordinatörlüğü' tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tamamlanarak Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın katıldığı toplantıda YÖKAK Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi’ne girildi.
Konuyla ilgili çevrim içi olarak yapılan toplantıda Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın’dan raporun içeriği ile ilgili teknik bilgiler aldı. Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Filiz Yüksel ve Arş. Gör. Dr. Mürsel Güler ile Arş. Gör. Dr. Işık Altunal, Öğr. Gör. Ali Kosat, Kalite Koordinatörlüğü personellerinden Şube Müdürü Nevin Kalfa, İstatistikçi Gönül Baş ve Fikret Diktaş’ın hazır bulunduğu toplantıda Koordinatör Doç. Dr. Saygın, DPÜ 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlanma süreci ve yapılan çalışmalar hakkında Rektör Uysal’a ve katılımcılara açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Özgür Saygın ve beraberindeki heyet, 2021 yılı faaliyetlerini kapsayan raporu sisteme yükleyerek çalışmalarını tamamladı.
Kalite Koordinatörlüğünün çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Rektör Kazım Uysal, Üniversitenin kalite süreçlerinde bir rehber niteliği taşıyan, özverili bir şekilde çalışan DPÜ Kalite Koordinatörlüğü personeline teşekkür etti.

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