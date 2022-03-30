Siber güvenlik alanında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında üniversite öğrencilerine yönelik olarak siber güvenlik alanında uzmanlaşmış insan kaynağı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Zafer Kalkınma Ajansı Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Başkanı Hacı Mustafa Tarkan, Proje Koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş, Proje Koordinasyonunda eş güdümlü hareket edecek Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve DPÜ KAMER'de Kısmi Zamanlı Çalışan olarak yer alan lisansüstü eğitim öğrencisi Sunay Danacı katıldı.

İmzalanan protokol ile Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine siber güvenlik konusunda özel bir programla eğitim verilecek. Öğrenciler projeye katılabilmek için başvurularını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından ilan edilecek tarihler arasında çevrim içi olarak şekilde DPÜKAMER'in kamer.dpu.edu.tr adresli ağ sayfası aracılığıyla gerçekleştirecekler. Başvuru yapan adayların bilgisayar, yazılım ve siber güvenlik bilgi seviyesi Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca hazırlanacak bir sınavla test edilecek ve sonrasında yapılacak değerlendirme sonucunda projeye katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecekler. Üniversite adına Proje Koordinasyonunu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü birlikte üstlenecek.

Siber Vatan Projesi, başvurularının Mart sonunda alınması ve projeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesiyle başlayacak. Daha sonra Nisan ve Mayıs ayında birer hafta şeklinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından yapılacak özel çalışmalarla sürecek. Proje, yaz döneminde siber güvenlik uzmanı istihdam edecek şirketlerle bir araya gelinmek koşuluyla düzenlenecek kamplarla tamamlanacak. Nihai amacı istihdam olan bu projenin kontenjanı ise 45 kişi ile sınırlı tutuldu.



“İki kurumun iş birliği önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor”

Rektör Kazım Uysal, imza töreninde yaptığı açıklamada, ”Siber Güvenlik alanında önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak bir proje olan Siber Vatan Projesinin Üniversitemiz ortaklığında yapılmasından memnuniyet duymaktayım. Böyle önemli bir projede iş birliği yapmanın heyecanı yaşıyorum, Zafer Kalkınma Ajansı önemli faaliyetleri ile Kalkınma ajansları arasında fark oluşturuyor” dedi.



“Genç istihdamı odağında stratejik alanlarda desteklerimiz sürecek”

Genç istihdamı odağında stratejik alanlarda desteklerinin süreceğini söyleyen Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, “ Özellikle bu yıl başlayarak 2023 ve 2024 yıllarında da devam edecek süreçte “Genç İstihdamı” odak noktamızda olacak, ayrıca Stratejik Alanlarda iş birliklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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