Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Değirmisaz Köyü yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Değirmisaz Köyü istikametine seyreden Eyüp O. 'nun (32) kullandığı 43 NZ 724 sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp O. yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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