Jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Kütahya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının son bir haftalık dönem içerisinde, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, ”Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftalık dönem içerisinde, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, 13 olay ortaya çıkartılmış olup, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Meydana gelen olaylarda, 50 bin adet bandrolsüz makaron, 15 gram metamfetamin maddesi, 10 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 litre sahte kaçak alkol, Roma dönemine ait 5 adet sikke ve 3 adet detektör ele geçirildi” denildi.

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