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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den Ramazan'da beslenme uyarısı

İHA

Kütahya'da diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, sahur ve iftarda sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den Ramazan'da beslenme uyarısı

Kütahya’da diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, sahur ve iftarda sağlıklı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Sahurda protein içeriği yüksek olan yumurta ve peynirin sofralardan eksik edilmemesini isteyen Üzüm, "İlk olarak sağlık sorunu yaşamayıp oruç tutan insanlarda, beslenme yanlışlığı olduğunda kilo alımına çok yatkın olmaktadırlar. Ramazanda ilk olarak sahura kalkıyoruz kesinlikle kalkmadan yatmak veya hiç yemeden yatmıyoruz. Sahurda gözleme, börek, poğaça türü şeylerden genellikle uzak duruyoruz. Bunların yerine protein içeriği yüksek olan yumurta ve peyniri sofradan eksik etmiyoruz. Yumurta ve tercih ettiğiniz peynir gün boyu aç kalmanızın önüne geçecektir. Bunun yanında sahurda kesin ama kesin bol salata hazırlıyoruz, vitamin ve mineral eksikliğinin ve gün boyu susuz kalmamızın önüne geçecektir. Sahurda ise beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih etmenizi öneriyorum. Bu sayede kan şekerimiz gün boyu daha çok dengede kalacaktır. Eğer pide tercih edeceksek ve kilo problemimiz varsa sade pide tercih edilmelidir bu sayede susamdan gelecek yağ alımının önüne geçeriz" şeklinde konuştu.

"Tatlı tercihlerini, sütlü tatlı olarak yapmalıyız"
İftardan sahura kadar en az 2 litre su tüketilmesini isteyen Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, "İftara gelirsek; kesinlikle hurma ve veya su ile orucumuzu açıyoruz. Başlangıç olarak çok sıcak olmamak şartıyla çorbamızı içiyoruz, 510 dakika dinlenip diğer yemekleri yiyoruz. Bu sayede fazla enerji alımının ve şişkinliğin önüne geçmiş oluruz. Ana yemekler olarak et ve/veya sebze yemekleri yiyebiliriz fakat yemeklerin suyunu tüketmemeye özen gösterelim bu şekilde daha az yağ almış oluruz. Küçük lokmalar halinde ve iyice çiğnemeye özen gösterelim yoksa hazımsızlık ve şişlik şikayetleri oluşabilir. Susuz kalan vücudumuza suyun yerine konulması için iftardan sahura kadar geçen sürede en az 2 litre su içmeliyiz. İftar sonrasında yapılabiliyorsa 1530 dakikalık yürüyüşler sizi rahatlatacak ve ağırlık oluşumunun önüne geçecektir. Ramazan ayında çoğu kişinin canı tatlı çekmektedir. Tatlı tercihlerini sütlü tatlı olarak yapmalıyız. İftarla birlikte değil, ara öğün şeklinde olursa çok daha güzel ve dengeli olmuş olur. Ramazan ayında meyve ve sebze tüketiminde eksiklikler görülmektedir. Bu yüzden iftardan sahura kadar kesinlikle ara öğünler yapmalıyız. Bu ara öğünlerde meyvelere, kuru yemişlere, süt ve süt ürünlerine yer verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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