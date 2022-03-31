Adli bilim öğrencileri, uzmanlarla sempozyumda buluştu



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Adli Bilimler Sempozyumu'nda geleceğin adli bilimcileri olacak öğrencilere Emniyet ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı´nca uygulamalı eğitimler veriliyor.

Türkiye´nin ilk Adli Bilimler Bölümü´nü geçen yıl açan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), geleceğin adli bilimcileri olacak öğrencileri, konularının uzmanlarıyla sempozyumda bir araya getirdi. Kütahya´da 2 gün sürecek olan sempozyumda öğrencilere alanında uzman akademisyenler tarafından adli atış analizi, cinsel istismar, olay yeri inceleme ve uyuşturucu gibi konularda uygulamalı eğitimler verilmeye başladı. KSBÜ Adli Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Şener, sempozyumun öğrenciler için çok önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Türkiye´de ilk kez geçen yıl devlet üniversitesinde Adli Bilimleri Lisans Bölümü´nü 41 öğrenciyle açtık. Şimdi öğrencilerimizi Emniyet ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı uzmanlarıyla sempozyumda bir araya getirdik. Sempozyumda 24 farklı konu üstünde durulacak. Aynı zamanda Emniyet ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlıklarının getirdiği cihazlar, uyuşturucu ve bomba imha köpekleri ile hem katılımcılarımıza hem de adli bilimler öğrencilerine uygulamalı olarak eğitimler verilecek" dedi.

Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından kurulan stantlarda öğrenciler olay yeri inceleme ve adli olayların çözümünde kullanılan araç ve gereçleri uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu. Ayrıca, okul içinde narkotik köpeği Thor tarafından uyuşturucu arama gösterisi yapıldı. Öğrencilerin ilgiyle izlediği gösteride Thor önceden yerleştirilen uyuşturucuları başarıyla buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-03-31 16:11:53



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