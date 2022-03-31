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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık'ı soru yağmuruna tuttular

İHA

Başkan Işık'ı soru yağmuruna tuttular

Kütahya Linyit İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Kadriye Gündüz ve öğrencileri, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.
Linyit İlköğretim Okulu öğrencileri, ziyarette belediye başkanlığı ve belediyenin görevleri ile ilgili merak ettikleri soruları Başkan Işık’a sorarak öğrendiler.
Kendilerini makamında ağırlayan Başkan Işık’a, teşekkür eden Öğretmen Kadriye Gündüz, öğrencilerinin ziyaretten ve aldıkları bilgilerden dolayı memnun olduklarını ifade etti.
Yapılan ziyaretin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geleceğin teminatı olan çocuklar için şehir de bir çok çalışmaya imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini ifade ederek, öğrencilere ve öğretmenlerine ziyaret için teşekkür etti.

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