Kaymakam Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresindeki restorasyon çalışmalarını inceledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresinde restorasyonuna başlanan çeşitli atölyeler ile yöresel ürün pazarı olarak kullanılacak yapıların inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Metin Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresinde restorasyonuna başlanan hediyelik eşya atölyesi, tekstil atölyesi ve yöresel ürün pazarı olarak kullanılacak yapıların inşaat alanında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.