Kaymakam Özay, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen en çok kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında İlçe Halk Kütüphanesinde bir yıl içerisinde en çok kitap okuyan ilk üç öğrenciyi İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu İsmail Yaldız ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Didem Dinç Özay, öğrencileri tebrik ederek ödülleri verdi.

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