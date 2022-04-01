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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'daki yangın korkuttu

İHA

Tavşanlı'daki yangın korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesinde Rafet Öksüz'e ait samanlıkta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Rafet Öksüz'e ait samanlık henüz bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı.
Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangının dumanını fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı ve Tunçbilek Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince samanlık yangını kontrol altına alınarak, söndürüldü. Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü.
İçeride bulunan 3 büyükbaş hayvan da dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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