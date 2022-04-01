Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için Kütahya’ya gelen Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaretinde, iki ülke arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını ifade etti.

Macar milli kahraman Lajos Kossuth’u Kütahya’da misafir edilmesi ile başlayan dostluğun günümüze kadar taşındığını ifade eden Başkonsolos Keller, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya ve Macaristan arasında yıllar önce kurulan dostluk köprüsünün her geçen yıl genişlemesinden memnun olduklarını belirterek, ekonomik, eğitim, kültür ve diğer alanlardaki iş birlikteliğinin artırılarak devam etmesi noktasında belediye olarak her göreve hazır olduklarını dile getirdi.

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