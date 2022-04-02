Halk ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin fiyatı 5 TL olarak güncellendi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha önce 7 TL olarak açıkladığı ramazan pidesi fiyatını 6 TL’ye indirmesinin ardından, Kütahya Belediyesi müsteciri olan Halk Ekmek büfelerinde 5,5 TL’den satılmasına karar verilen ramazan pidesi fiyatı, 5 TL olarak güncellendi.

Geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ile birlikte yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki 20 halk ekmek büfesinde yüzde 20 indirimli olarak 400 gram pidenin satış fiyatının 5,5 TL olarak belirlendiğini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık açıklamıştı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın daha önce 7 TL olarak belirlediği ramazan pidesi fiyatında yaptığı 1 TL’lik indirimle 6 TL’den satılmasına karar vermesi üzerine, Kütahya Belediyesi müsteciri olan halk ekmek büfelerinde de indirim kararı alındı. Ramazanın ilk günü olan 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren halk ekmek büfelerinde 400 gramlık ramazan pidesi 5 TL’den satılacak.

Halk ekmek büfeleri; Akkent Mahallesi'nde beş adet satış noktası olmak üzere, Hilalkent (1453 konutları) Gaybiefendi, Fuatpaşa, Bahçelievler, Yenidoğan, Maltepe mahalleri ile birlikte Sporkent, Sosyal Konutlar mevkilerinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.