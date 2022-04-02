Altıntaş’ta fidan satışı kontrol ve denetimleri

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce fidan satışı yapan fidan üreticilerinin kontrol ve denetimlerinin yapıldığı bildirildi.

İlçede fidan dikim sezonunun başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca fidan satışı yapan fidan üreticilerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor. İlçe pazar yerinde fidan satışı yapan üreticilerin üretici belgesi ve bitki pasaportu denetimleri ile birlikte açık köklü fidanlarda kök ur nematodu kontrolleri yapılıyor.

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