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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da Hutbe Okuma Yarışması

İHA

Kütahya'da Hutbe Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma 8. Bölge Yarışması, Kütahya Ulu Camii'nde gerçekleştirildi.
10 ilden 12 okulun katıldığı yarışmada; Balıkesir Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selman Kocabıyık birinci, Denizli Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Abdurrahman Işık ikinci, Aydın Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Niyazi Enes Çağırıcı üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından takdim edildi.

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