Kütahya'da Hutbe Okuma Yarışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma 8. Bölge Yarışması, Kütahya Ulu Camii'nde gerçekleştirildi.

10 ilden 12 okulun katıldığı yarışmada; Balıkesir Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selman Kocabıyık birinci, Denizli Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Abdurrahman Işık ikinci, Aydın Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Niyazi Enes Çağırıcı üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.