Hisarcık’ta 4-6 yaş grubu çocuklar Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 46 yaş grubu Kuran kursundaki 9 öğrencinin Kur’anı Kerim'i okumaya geçmesi nedeniyle kutlama programı düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada,” İlçemizde 46 yaş grubu Kuran Kursu öğrencilerimizden 9’unun Kur’an okumaya geçmesi nedeniyle hocaları Ayşe Tekin ile velilerin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Yoğun gayret sarf ederek büyük başarı elde eden hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlçe Müftülüğümüzün okul öncesi öğrenci sayıları halkımızın teveccühleriyle gün geçtikçe çoğalıyor. İlçe halkımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” denildi.

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