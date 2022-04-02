Tavşanlı'da gençler 'Çanakkale ruhuyla' geleceğe hazırlanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kültür, sanat ve spor alanında ortak projenin ilk adımı atıldı. Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak bir platformda oluşturduğu Kuruluş ve Kurtuluşun Merkezinden 'Çanakkale ruhu ile 2023 Türkiye’sine Kültür, Sanat, Spor Faaliyetleri Projelerinin ilk etkinliği Belediye Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.

AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, ünlü Meddah Yusuf Duru ve Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir lise ve üniversite gençliğine sunumlarını yaptı. Proje Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Cırık, etkinliklerin amacını anlatırken Türk milletinin emperyal güçlere karşı verdiği mücadeleyi, vatan savunmasında ortaya koyduğu inancı 40 dakikalık etkili bir dersle anlattı.

Program Geleneksel Türk Okçuluğu’nun tanıtılması ve öğrencilerin gösterisiyle sona erdi.

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