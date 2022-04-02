Emet’te en çok kitap okuyan 5 öğrenci ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kütüphaneler Haftasında en çok kitap okuyan 5 öğrenci ödüllendirildi.

Kütüphaneler Haftası' nedeniyle GültenCevdet Dayıoğlu halk kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, daire amirleri, kütüphane memuru Sebiha Seçkin, öğretmenler, öğrenciler ve okuyucular katıldı.

Etkinliğin sunumunu yapan kütüphane memuru Sebiha Seçkin, Kütüphaneler Haftası’nın amacının öğrencilere ve halka okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini arttırmak ve kitaplardan daha çok yararlanılmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, kitapsız bir yaşamın kör, sağır ve dilsiz bir yaşam olduğunu belirtti.

Kaymakam Hasan Çiçek etkinlikte yaptığı konuşmada, “Öncelikle kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilginin artmasını, daha çok okuyan ve araştıran bir toplum olmayı dileyerek, başta kütüphanecilerimiz olmak üzere, burada bulunan herkesin, öğrencilerimizin, bütün vatandaşlarımızın Kütüphaneler Haftasını kutluyorum” dedi.

Kütüphanelerin bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Bilgi çağında olmamıza rağmen kütüphaneye ve kitaba olan ilgimiz her geçen gün fazlasıyla devam etmektedir. Kütüphaneler Haftası nedeniyle halkın kitap okuma alışkanlığını kazanması, bilgiye ve öğrenmeye olan ilginin her geçen gün artması dileklerimle bütün herkesin ve öğrencilerimizin kütüphaneler haftasını kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra en çok kitap okuyan Ali Yüce, Zeynep Karaaslan, Mihrimah Karataş, Elif Erol ve Ahmet Muhammed Uyanık'a ödülleri ve başarı belgeleri verildi.

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