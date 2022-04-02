Kaymakam İrdelp, yarışmada dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

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Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, 'Hekim Sinan' projesi çerçevesinde ilçe genelinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İstiklal İlkokulu, Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) Hekim Sinan projesi çerçevesinde hazırlanan etkinlikleri tanıtmak için Kaymakam Mehmet Can İrdelp'i makamında ziyaret etti. Proje çerçevesinde ilçe genelinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam İrdelp tarafından verildi.

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