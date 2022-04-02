Bomba imha robotu Kütahya'da görücüye çıktı

Kütahya Valisi Vali Çelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümü tarafından düzenlenen Adli Bilimler Sempozyumu'nun ardından, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın tanıtım stantlarını ziyaret etti.

Bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin teçhizatlarını da inceleyen Vali Çelik ile protokol üyeleri, ‘Kaplan Bomba İmha Robotu' hakkında bilgiler aldı.

Kaplan’ın ASELSAN tarafından üretildiğini dile getiren Vali Çelik, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için üretilen bomba imha robotunun en önemli özelliklerinin gücü, sağlamlığı ve kullanım kolaylığı olduğunu söyledi.

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