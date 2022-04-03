"Macaristan ile kardeşlik hukukumuz güçleniyor"

Vali Ali Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i makamında misafir etti.

Macaristan Milli Kahramanı Lajos Kossuth’un Osmanlı döneminde Kütahya’da misafir edilmesiyle başlayan dostluk bağı ve kardeşlik hukukunun yapılan karşılıklı ziyaretlerle kuvvetlendiğini ifade eden Vali Ali Çelik, nazik ziyaretinden dolayı Keller’e teşekkür etti.

Macar milli kahramanı Lajos Kossuth’un Macaristan Anayasası taslağını Kütahya'da hazırlandığını hatırlatan Vali Çelik, Kossuth’un hatıralarının 40 yıldır misafir edildiği ev olan Kossuth Müzesi’nde yaşatıldığını söyledi.

Macaristan Bağımsızlık Günü’nün her yıl Kütahya’da kutlanmasının önemine de dikkat çeken Vali Çelik, “İki ülkeyi bir araya getirecek güzel bağlardan birisi. Ev sahipliği, kardeşlik hukuku, birbirine güvenme, emin olma güzel duygular. Törenlerin kendi içinde barındırdığı anlamı gelecek nesillere anlatmamız lazım” dedi.

Keller, kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür ederek iki ülke arasındaki güçlü ilişkinin artarak devam etmesini diledi.

Ziyarette Macaristan Fahri Konsolosu iş adamı İsmet Güral da hazır bulundu.

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