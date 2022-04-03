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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’lü Fen Bilgisi öğretmenleri Türkiye birincisi

İHA

DPÜ’lü Fen Bilgisi öğretmenleri Türkiye birincisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, YÖK’ün lisans mezunlarının KPSS ortalamalarına göre yapılan sıralamada, Türkiye’deki 62 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü arasında zirvede yer aldığı bildirildi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından sonuncusu 2020 yılı için yayınlanan lisans bölüm mezunlarının KPSS performansının yer aldığı listede, DPÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün mezunları, eğitim fakültelerinin lisans mezunu adaylarının öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türü olan KPSS2 KPSS121 puan türünde 73,12 puan topladı. Mezunların elde ettiği bu başarı, Türkiye’de Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezun veren ve aralarında Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, Ege, Marmara, İÜCerrahpaşa, Yıldız Teknik ve Dokuz Eylül üniversitelerinin yer aldığı 62 üniversite arasında DPÜ’yü zirveye taşıdı. Fakültenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunları da 81 üniversite arasında DPÜ’yü 5’liğe taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

“Bu başarı DPÜ'deki eğitimin kalitesinin somut bir göstergesi”
Elde edilen başarının DPÜ'deki eğitimin kalitesinin somut bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi,” Hiçbir başarı tesadüf değildir. Kazanılan bu başarı, Eğitim Fakültemizde verilen eğitimin niteliğinin ve kalitesinin somut bir göstergesi olmuştur. Fakültemizin bütün öğretim üyelerini tebrik ediyorum. Ayrıca başkanlığını yaptığım bölümün ana bilim dallarındaki öğretim üyesi hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“FEF ve TUBİF başarılarıyla öne çıktı”
Öte yandan açıklanan listelerde iki fakülteden üç bölümün de elde ettikleri başarılarla öne çıktı. Fen Edebiyat Fakültesinin (DPÜ FEF) Kimya bölümü mezunları, 54 bölüm arasında Türkiye ikincisi, Tarih bölümü mezunları ise 101 bölüm arasında Türkiye dördüncüsü oldu. Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin (DPÜ TUBİF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları da 35 bölüm arasında Türkiye dördüncülüğü elde etti.

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