Yoncalı'da beton yol imalatı tamamlandı

Termal turizm alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Yoncalı’da başlatılan beton yol imalatı tamamlandı. Toplam 2 bin 929 metre uzunluğundaki beton yol, çevreyolu ile Yoncalı Mahallesi Kütahya Caddesi arası, fizik tedavi hastanesi, oteller bölgesi ve bağlantı yollarını kapsıyor.

Yoncalı’nın, termal turizmden yeterli payı alması adına alt yapı ve üst yapı çalışmaları planlanan ve imalatına başlanılan yol çalışmaları, futbol sahaları ve diğer donatılar hızla tamamlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılı sonuna doğru başlanılan beton yol imalatı mart ayı sonu ile tamamlandı.

İki etap halinde yapımı başlayan beton yol, ilk olarak çevre yolu yeni fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi arasındaki 1200 metrelik yolda tamamlandı. İkinci etap olarak ise, Yoncalı Mahallesi Kütahya Caddesi ile çevre yolu bağlantısı olan 1729 metrelik yol tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte toplam 2929 metrelik beton yolun imalatında, 7 bin 843 ton beton serimi yapıldı.

Yapımı biten beton yol ile birlikte çevre yolundan Yoncalı’ya ve oteller bölgesine ulaşım konforu artırıldı.

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