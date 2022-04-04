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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de Dumlupınar Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı

İHA

DPÜ’de Dumlupınar Staj Konsorsiyumu protokolü imzalandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Afyon Kocatepe, Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odalarının paydaş olduğu, öğrenci ve personellerinin uluslararası hareketliliklerini sağlayacak Dumlupınar Staj Konsorsiyumu için protokol imzalandı.
Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç ve Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muammer Türker ve Dış İlişkiler temsilcileri katıldı.
Yapılan bu konsorsiyum ile Erasmus+ Programı çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası staj faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarının hareketlilik tecrübesiyle sektörün deneyimini ve bağlantılarını bir araya getirecek. Güçlü ve detaylı ulusal ve uluslararası ortaklıkların ve çalışma ağlarının kurulmasının hedeflendiği konsorsiyumda öğrencilerin mezuniyetlerinden önce kariyer yönetim planlarına katkıda bulunulması ve bu bağlamda onları mezuniyet sonrasında iş hayatıyla daha hızlı bütünleştirecek mesleki yeterliliklerin ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Daha önceki yıllarda konsorsiyum projelerine ortak kurum olarak yer alan DPÜ, bu kez yürütücülüğünü üstleneceği Dumlupınar Staj Konsorsiyum projesi için 7 yıllık bir akreditasyon aldı. Üniversite adına Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülecek bu proje çerçevesinde DPÜ, ilk yıl için 5 bin 400 Avro hibe almaya hak kazandı.

“Üniversitemize, öğrencilerimize ve sanayimize katkı sunacak bir anlaşma”
Düzenlenen törende konuşan Rektör Kazım Uysal, “ Malum Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılı. 100. yılda pek çok etkinlik yapıyoruz. Böyle bir hayırlı bir konsorsiyumun da imzalanması Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılı ve aynı zamanda üniversitemizin kuruluşunun 30. yılı adına iyi bir etkinlik oldu. Bu konsorsiyuma emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ve benzeri konsorsiyumların artarak devam etmesini istiyoruz. Türk yükseköğretiminin en büyük sıkıntılarından birisi staj, atölye, iş yeri eğitimleri yani öğrencilerimizin daha çok teorik ağırlıklı eğitim görmesi. Öğrencilerimizin sanayi iş birliği içerisinde olmasını sağlamak eğitime de en çok katkı sağlayan faktörlerden bir tanesi. Öğrencilerimizin bir ayağı sanayide bir ayağı üniversitede olsun istiyoruz. Öğrencilerimiz sanayilere gidip ustaların tecrübelerinden fayda sağlıyorlar. Öğrencilerimizi yurt dışına gönderip orada staj yaptırmak hepimizin beklediği, arzu ettiği şeydir. Hem personel hareketliliğini hem de öğrenci hareketliliğini çok önemsiyoruz. Bu anlamda oluşturulan konsorsiyumlar çok önemli. Personellerimizi ders verme, eğitim alma ve öğrencilerimizi de yurt dışına staj yapmaları için göndereceğiz. Bu konsorsiyumun tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.
Rektör Uysal’ın konuşmasının ardından paydaş kurumların temsilcileri, hayırlı olmasını dileyerek Dumlupınar Staj Konsorsiyumu Protokolü'nü imzaladılar.
Törenin ardından bir açıklama yapan KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ise, "Kurum olarak 'ÜniversiteSanayi iş birliğini daha iyi geliştirmek için her türlü imkânın sunulması konusunda yardımcı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Üniversite ile Sanayi iş birliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Biz imkanlar ölçüsünde her türlü desteğe hazırız. Ben bu hususta emeği geçen tüm rektörlerimize, hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
İmza töreninin ardından konsorsiyumun çalışmalarıyla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü toplantı Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ULMER) ev sahipliğinde Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. DPÜ ULMER'de görev yapan personel konsorsiyum projesinin yürütülme süreci hakkında paydaşları bilgilendirdi.

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