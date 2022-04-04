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TKİ Tavşanlı Linyitspor'a deplasman dönüşü coşkulu karşılama

İHA

TKİ Tavşanlı Linyitspor'a deplasman dönüşü coşkulu karşılama

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine Bozüyük Vitra deplasmanından galibiyet ile dönen Bölgesel Amatör Lig 3. grup lideri TKİ Tavşanlı Linyitspor coşkuyla karşılandı.
Bozüyük deplasmanından 2 1 galibiyet ile TKİ Tavşanlı Linyitspor Tavşanlı’ya döndü.
Bölgesel Amatör Lig 3. grup liderliğini 34 puan ile sürdüren ve hafta sonu Yunus Emrespor ile karşılaşacak olan Tavşanlı Linyitspor, taraftarlarca Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla karşılandı.
Takım otobüsünden inen Tavşanlı Linyitspor teknik direktörü Ahmet Erdinç, yardımcı hoca Burhan Zorba ve teknik heyeti alkışlarla karşılayan Linyitspor Tayfa grubu taraftar lideri Oğuz Bilen, yaptığı konuşmada taraftarı hafta sonu Tavşanlı Ada stadında oynanacak kritik maç için davette bulundu.

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