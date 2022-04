Emet MYO’da iki seminer birden

Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO) Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli ile Araştırmacı Berra Yiğit’in konuşmacı olarak katıldıkları “Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve Katılımı” ile “Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim” isimli seminerler gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra Emet Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Vedat Çetin ve Öğr. Gör. Serkan Yücel ile akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikte, okul öncesinde aile eğitimi ve katılımı bağlamında, Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli’nin konuşmacı olduğu “Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı” oturumunda, dijital okuryazarlığın önemi, dijital çağda ebeveyn olmak, dijital sağlığın sağlanması ile çocuk ve dijital medya konusu çocuğun gelişimi açısından oluşturduğu fırsatlar ve riskleriyle birlikte ele alındı. Sosyolog Tekeli, çocukların bilişim teknolojilerinin risklerinden korunması konusunda ailelerin ve öğretmenlerin neler yapabileceği ve bu konuda hangi araçlardan yararlanabileceğini anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye konuşmasında, bir birey olarak çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklenmesi ve geliştirilmesinde ailenin önemi ve öğretmenlerin rolüne değinerek, üniversitenin yürütmekte olduğu iki uluslararası proje olan “Digisel Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers” ve “Depcip Digitised Education of Parent for Child Protection” Avrupa Birliği Erasmus+ projelerini bu bağlamda sürdürdükleri çalışmaları tanıttı.

Araştırmacı Berra Yiğit'in konuşmacı olduğu “Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi” oturumunda, çocuklarda gelişim dönemlerine göre mahremiyet olgusu, gelişim alanlarında etkisi olan kuramlar ve çocuklarda mahremiyet bilincinin kazandırılması sürecinde neler yapılabileceği konusu paylaşıldı.

Oturumlarda sorucevap, fikir paylaşımı ve değerlendirmelere yer verildi. Etkinliğin ikinci bölümünde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmekte olan “Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim” isimli seminer gerçekleştirildi. Konuşmacı Berra Yiğit, toplumun en küçük birimi olan ailelerin sağlıklı bir temel ve sağlıklı bir yaşantıya sahip olmasının sağlıklı bir toplumun oluşmasındaki önemine değinerek, hayat arkadaşı seçiminde bilinçli hareket etmenin sağlıklı ve mutlu bireyler dolayısıyla sağlıklı ve mutlu aileler oluşmasına zemin hazırlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.