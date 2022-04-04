Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı Tekirdağ bölge "Okul Sporları Bilek Güreşi" müsabakalarından iki altın bir gümüşle döndüler

Tekirdağ’da yapılan bölge "Okul Sporları Bilek Güreşi" müsabakalarında 60 kiloda Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisi İsmail Duran hem sağ, hem de sol kolda bölge birincisi olarak 2 altın madalya, 70+ kiloda yine 8. Sınıf Öğrencisi Ümit Erdem sağ kolda bölge ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Dereceye giren öğrenciler Kütahya'yı Adıyaman’da yapılacak Türkiye finallerinde temsil edecekler. Başarılarından dolayı öğrencileri ve Beden Eğitimi öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı kutlayan Okul Müdürü Kazım Gündüz, Türkiye finallerinde başarılar diledi.

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