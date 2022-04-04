DPÜ’de “Fırçalarla Kütahya” sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlük binasında Güzel Sanatlar Fakültesinin öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Fırçalarla Kütahya” sergisi, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın katıldığı törenle açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin (DPÜ GSF) öğrencilerinin eserlerinden sergi için düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Dekan Prof. Dr. Levent Mercin, Genel Sekreter Vekili Yusuf Çetin, akademik ve idari personel ile eserleri sergilenen resim bölümü öğrencileri katıldı.

DPÜ GSF bünyesinde hayata geçen 'Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği' adlı BAP Projesi çerçevesinde açılan sergide resim bölümü öğrencilerinin Kütahya’yı konu ettikleri 40 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Levent Mercin sergiyi içeren projeyle ilgili dersleri yürüten Dr. Öğr. Üyesi Gülsevim Can Gürbüz, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Akdağlı, Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Öğr. Gör. Özkan Baysal, Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Mant Menay’a ve Kütahya’nın çeşitli mekanlarını resimleyen öğrencilere teşekkür etti. Törenin ardından sergiye katılan öğrencilere belgeleri sunuldu.

Sergiyi gezen Vali Çelik ve Rektör Uysal, sergilenen resimlerle ilgili Dekan Prof. Dr. Mercin ile öğrencilerden bilgi aldılar. Resimleri inceledikten sonra öğrencilerle sohbet eden Çelik ve Uysal, öğrencileri çalışmalarından dolayı kutladılar.

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