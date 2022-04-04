Kütahya'da 'Tez savunma sınavı' başarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan (AD) Araştırma Görevlisi Dr. Saida Mammadli, 'Tez savunma sınavı'nda başarılı oldu.

'Tez savunma sınavı'nda jüri üyesi olarak; KSBÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’den Prof. Dr. Yasemin Taşçı, Dr. Öğr. Üyesi Onur İnce, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ulaş Erten ile Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’den Prof. Dr. Hüseyin Mete Tanır yer alırken, Tez Danışmanlığını yine Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’den Dr. Öğretim Üyesi Onur İnce yaptı.

Üniversitemiz Senato Salonu’nda gerçekleştirilen Tez Savunma Sınavı'nda başarılı olan Arş. Gör. Dr. Mammadli’yi KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, jüri üyeleri, KSBÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum AD öğretim elemanları tebrik etti.

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