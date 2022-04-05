Kütahya'da Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi

Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı'nın düzenlediği ‘Başbuğ Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisini’, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gezdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 25. yıldönümü nedeniyle Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı ‘Başbuğ Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi’ düzenledi. Sera alışveriş merkezinde açılışı yapılan fotoğraf sergisini MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve yönetim kurulu üyeleri ile Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı teşkilat mensupları ile birlikte gezen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’i vefatının 25. yıldönümünde bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Fotoğraf sergisinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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