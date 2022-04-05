Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler belediyenin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Esire Termal Turizm Merkezi Restoranında verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Fırsat buldukça sizlerle beraber olmak, acı ve tatlı günlerinizi paylaşmak istiyoruz. İstek ve taleplerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

İftar yemeğine, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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