Simav’da bayanlara sohbet programı

Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

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Simav İlçe Müftülüğümüze bağlı Koyunoba Kuran Kursunda mukabele öncesi bayanlara yönelik sohbet programı düzenlendiği bildirildi.

İlçe Vaizi Zeynep Öztürk'ün "Ramazan ve Hayatımıza Yansımaları" konulu vaazının yanı sıra, Kur'an Kursu öğreticilerinden ziyarete katılan, Zeliha Altındağ, Kadriye Çakmak’ın Kur'anı Kerim tilavetleri ve söyledikleri ilahilerde devam eden program, dua ile sona erdi.

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