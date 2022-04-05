Dumlupınar Zaferi’nin 100. yılında film festivali

Genç Türk devletinin temellerinin atıldığı Kütahya’da, Türk milletinin kurtuluşu film festivaliyle taçlandırılacak. Kütahya Valiliği himayesinde, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek festivalde Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele konulu filmler seyirciyle buluşturulacak.

Kütahya Valiliği himayesinde, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi’nin 100. yılı sebebiyle başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Etkinlikler çerçevesinde Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun kesin zafer elde ettiği Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı sebebiyle film festivali düzenlenecek.

100. yılı kutlamaları için her çalışmanın özenle yürütüldüğünü söyleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, büyük zaferin anlam ve önemine yakışır şekilde kutlanması için tüm Kütahya’nın iş ve gönül birliği yaptığını söyledi.

Dumlupınar Zaferi 100. Yıl Film Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Festival, hem tarihi anlamda bir farkındalık kazandıracak hem de Dumlupınar, Altıntaş başta olmak üzere savaşın yaşandığı bölgemizin tanınırlığını artıracak. Festivalde büyük bir arşiv oluşturma imkânına da kavuşmuş olacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; büyük zaferimizin 100. yılı için emek veren, üreten, düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kütahya Valiliği himayesinde düzenlenecek ‘Dumlupınar Zaferi 100. Yıl Film Festivali' Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Dumlupınar Kaymakamlığı, Dumlupınar Belediyesi, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Televizyon Ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAB) ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) destekleriyle hayata geçirilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festivale; Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele temalı sinema filmleri, kısa filmler, belgeseller, animasyon filmleri kabul edilecek. Başvuru bilgileri ve şartları festivalin internet sitesinde yer alacak.

Dumlupınar Zaferi 100. Yıl Film Festivali’nin galası ve ödül töreni 5 Ağustos Cuma günü İstanbul’da, 1213 Ağustos tarihlerinde ise Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapılacak.

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