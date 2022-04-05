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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

34 Tavşanlı şehidinin adı DPÜ Meslek Yüksekokulu'nda yaşayacak

İHA

34 Tavşanlı şehidinin adı DPÜ Meslek Yüksekokulu'nda yaşayacak

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine kayıtlı Terörle Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan 34 kahramanın isimleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'ndaki Konferans Salonu'na verildi.
Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Başsavcı Fatih Kocaman, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Selahi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, ilçe protokolünün üyeleri, Tavşanlı Şehit ve Gazi derneklerinin başkanları, şehitlerin aileleri ve yakınları, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.
Üniversite Senatosu'nun 24 Mart 2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca “Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu” adını alan salonun açılış töreninde ilk olarak İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, şehitler için dua etti. Kurdele kesimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, şehitlerin adlarının okullarında yaşatılacak olmasına destek olan Rektöre, Tavşanlı Kaymakamına, DPÜ Senato Üyelerine, GSF akademisyenlerinden Öğr. Gör. Adem Dönmez’e, Sosyal Hizmetler Müdürüne, Tavşanlı Şehit Derneklerine, projede etkin görev alan öğrenciler Kadriye Yıldız, Eren Balta ve Oğuzhan Koğar'a teşekkür etti. Şehitlerin isimlerinin okullarında ebediyen yaşatılacağını belirten Prof. Dr. Çelik, şehitlerin kendilerinin de kardeşleri ve canları olduğunu söyleyerek törene katılan şehit ailelerine şükranlarını ve teşekkürlerini iletti.
Törende katılımcılara hitap eden Rektör Kazım Uysal, şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüksek makam olduğunu, ölümün şehitler için çok huzurlu bir başlangıca geçiş olduğunu söyledi. Okuldaki her öğrencinin şehitlerin manevi hatıralarını bu ortamda yaşatacağını belirten Uysal, şehitleri rahmet ve minnet ile andığını ifade ederek, Tavşanlı MYO'nun düzenlediği bu etkinliği takdirle karşıladığını belirterek şehit ailelerine katılımları için teşekkür etti.
Törende Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği adına konuşma yapan Tahsin Aydoğdu, şehit aileleri ve gazileri adına, Meslek Yüksekokulunda bu etkinliğin yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti ifade etti. Aydoğdu, daha sonra etkinlikte görev alan idarecilere ve öğrencilere dernek isminin yazılı olduğu çini tabak hediye etti.
Öğrenciler adına söz alan Eren Balta, projelerinde iş birliği yaptıkları kurum, kuruluş ve okul idaresine teşekkür etti. Öğrenci Kadriye Yıldız ise Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen asker Piyade Çavuş Ali Alpaslan’ın şehit düştüğü gün ailesine yazdığı mektubu okudu. Etkinliğin sunumunu yapan Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir ise 34 şehidin özgeçmişlerini okudu.

“Şehitler için Tavşanlı Yerleşkesine ceviz fidanı dikildi”
Konferans salonunda düzenlenen törenin ardından şehit aileleri ve protokol üyeleri Tavşanlı Yerleşkesinin bahçesinde hazırlanan fidan dikme alanına geldiler. Bahçede Tavşanlı şehitleri için ayrılan alanda 34 şehit için 34 ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. Şehitlerin isimlerinin etiketlendiği fidanları şehit aileleri ve protokol üyeleri birlikte diktiler.

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