Kütahya’da “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesi

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Kütahya’da 20222023 Eğitim Öğretim yılı için, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” isimli proje tanıtım toplantısı, ilkokul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in yaptığı konuşmayla Germiyan Salonu'nda başlayan toplantıda Hafızlık Proje Koordinatörü Abdülhakim Ünverdi proje hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başvuruların 1 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını belirterek 14 Mayıs Cumartesi günü yazılı sınav yapılacağını, projeyle ilgili öğrenci ve velilere gerekli bilgilerin verilmesinin önemini vurguladı

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