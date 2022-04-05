Kütahya'da 'İbrik vazo'ya bakım

Kütahya'nın Fatih Mahallesi'ndeki 'İbrik vazo'nun bakım ve temizliği yapıldı.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte, şehrin her bir noktasında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Yapılan çalışmalarla birlikte bahara temiz ve bakımlı bir Kütahya kazandırılırken, son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yer alan İbrik Vazoda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Yapılan temizlik çalışması ile birlikte, uzun bir kış döneminin ardından yeniden su ile doldurulacak olan İbrik Vazo, kavşağın ve şehrin görünümüne ayrı bir estetik kazandıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.