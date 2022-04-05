Kütahya´da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da polisin, çok sayıda silahlı olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurarak silahla yağma', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 13 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin arandığı belirtilirken, şüphelilere yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-04-05 17:51:19



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