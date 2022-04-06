Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı

Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan Vazo Kule projesi için ilk adım atıldı. Vazo Kulenin inşaat alanında bulunan eyvanlı köşk düğün salonunun yıkım işlemleri devam ediyor.
KütahyaEskişehir karayolunda misafirlerini karşılayacak olan, yöresel ürünlerin ve seyir terası ile birlikte çevresinde ki peyzaj çalışmalarıyla Kütahya’nın yeni simgesi haline geleceği belirtildi.
Vazo Kule projesinin hayata geçmesi için ilk adım atılırken, projenin inşa edileceği alanda yer alan eyvanlı köşk düğün salonunun yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar hızla devam ederken, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.