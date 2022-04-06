Motivasyon Tırı Gediz’de öğrencilerle buluştu

Kütahya Valiliği Motivasyon Tırı, Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle motivasyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ülke genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyen Kütahya Valiliği Motivasyon tırı ilk kez Gediz’de bir etkinlik düzenlerken eğlenceli ve renkli anlara sahne oldu.

Motivasyon Tırı mucidi Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından gerçekleştirilen etkinlik öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Öğrenciler için hem keyifli hem de verimli bir gün olduğunu belirten Kudret Armağan, Kütahya’nın tüm köy okullarını ziyaret etmeyi ve ülke genelinde binlerce çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu etkinliği ilk kez bir meslek lisesinde gerçekleştirdiklerini ve bunu da mezun olduğu okulda yaptıklarını söyleyen Armağan; “Etkinliklerin, sosyokültürel hayatın, sporun, müziğin ve bilişsel çalışmaların birey üzerindeki olumlu etkilerini öğrenci kardeşlerimizle yaşadık” dedi.

Gezici Motivasyon tırının Kütahya genelde okulları ziyaretlerini sürdürüleceği öğrenildi.

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