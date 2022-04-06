Kütahya’da çocuklarda Ramazan sevinci

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Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bahçelievler Mahallesi 46 yaş Kur'an Kursu'nda yapılan etkinliğe eşi Hacer Demirtaş ile birlikte katıldı.

Ramazan sevinci yaşanan 46 Yaş Kur'an Kursu'nda çocuklar tarafından sunulan "Ramazan geldi hoş geldi " etkinliğinde yerel kıyafetler içinde sunumlar yapan çocuklar tam puan aldı.

Müftü Demirtaş, çocukların dünyasında ramazanın çok güzel yerleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek çocukları, velilerini, özverili çalışmaları için Kur'an Kursu Öğreticisi Ömrüye Sarıkök'ü tebrik etti.

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