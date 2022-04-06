Kütahya Huzurevi personele afet farkındalık eğitimi

Kütahya Huzurevi bünyesinde görev yapan personele, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Yapılan eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil Mobil Uygulaması ve AFAD Gönüllüğü tanıtımının da yapıldığı eğitimde ayrıca, edevlet üzerinden öğrenilen güvenli toplanma alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından deprem anı çökkapantutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı icra edildi,

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.