Kütahya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

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Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri yol yıkama ekibinin cadde ve sokaklarda başlattığı yıkıma ve temizlik çalışmaları, Meydan Mahallesi ile devam etti.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yoğun geçen kış aylarının ardından şehrin genelinde detaylı temizlik çalışması başlattı. Okmeydanı Mahallesinden başlayan cadde ve sokak yıkama ve genel temizlik çalışmaları Meydan Mahallesi ile devam ediyor. Şehrin tüm ve cadde ve sokakları yıkanırken, yapılan uygulamadan memnun kalan vatandaşlarımız, teşekkürlerini ileterek ekiplerimize mübarek ramazan ayında kolaylıklar diledi.

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