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Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte kan bağış kampanyasına katıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Kızılay’ın koordinasyonunda Şehit Mehmet Kartal Polis Karakolu önünde gerçekleşen kan bağış kampanyasına, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Dinler ile birlikte katıldı.

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