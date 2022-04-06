Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYATavşanlı karayolunda, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Yiğit (42) yaşamını yitirdi. Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal´ın makam şoförü olduğu belirtildi.
Kaza, öğleden sonra KütahyaTavşanlı karayolu 15´inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Yiğit yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam otomobili, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Tayfur Demir'in (33) kullandığı 63 FK 926 plakalı TIR´a arkadan çarptı. TIR´ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal´ın makam şoförü olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Fatih Yiğit´in cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-04-06 19:14:26
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