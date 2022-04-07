Emet’te Ramazan ayı gıda denetimleri

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Kütahya’nın Emet ilçesinde ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve Emet Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte ramazan ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri ekmek, pide, unlu mamuller, tatlı, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler gıda güvenilirliği bakımından denetlenmeye devam ediliyor.

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