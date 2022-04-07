Başkan Çalışkan’dan İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Polis Haftası nedeniyle AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Polis teşkilatımızın 177. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla ilçemiz Emniyet Amirliğini, AK Parti Başkan Yardımcımız Ahmet Öztürk, Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, Belediye Meclis Üyemiz Ayşe Uludoğan ile birlikte ziyaret ettik. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar, Milli birlik ve beraberliğimizin devamı için vazgeçilmez bir unsur olan, geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatımızın 177. Yılını kutluyorum” dedi.

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