Kütahya’da “Bağımlılıkla Mücadele” çalıştayı

Kütahya’da Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun (BMYK) kararları doğrultusunda toplumun tüm kesimlerinin içerisinde katılımcı olarak yer aldığı, herkesin sorunları ve çözüm önerilerini rahatlıkla belirttiği “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” 4 ayrı oturumda düzenlendi.

Çalıştayın temel amacı, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturulması, Türkiye’de yürütülen çalışmalara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması olarak belirlendi.

"Ben Olsaydım" temasıyla düzenlenen çalıştayın uyuşturucu bağımlılığı konulu ilk oturumu 6 Nisan 2022 günü Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında tamamlandı. 2. Oturum tütün bağımlılığı ilgili paydaşların görüşlerinin alınması ile devam etti. 7 Nisan 2022 sabah oturumunda davranışsal bağımlılık konusunu takiben öğleden sonra alkol bağımlılığı konusu ile oturumlar tamamlandı.

Çalıştayda elde edilen sosyal politika önerileri ilgili karar alıcıların dikkatine sunulmak üzere raporlaştırılacak. Kütahya’da bağımlılıkla mücadelede ortak bir stratejinin oluşturulması ve uygulanması için kurumsal iş birliklerinin artırılması ve başarılı müdahale programlarının ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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