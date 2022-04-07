Belediyede iki yeni müdürlük

Kütahya Belediyesi'nde makine ikmal, bakım ve onarım ile spor işleri müdürlüklerinin kurulması, belediye meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Kararın hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “2019 yılında göreve gelir gelmez belediyemize gelen mülkiyet müfettişlerinin denetimi sonucunda o günkü nüfusa göre mevcut 27 müdürlük sayısının fazla olduğunu ve bunların düşürülmesi, bazı müdürlüklerin birleştirilmesi gerektiği yönünde komisyon raporların yer aldı. O raporda isim olarak belirtildiği için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birleştirmiştik. Ayrıca Strateji Geliştirme ve Etüd Proje ve Hal müdürlüklerini ihdas ettik. Sonuç olarak 25 müdürlüğe düşürerek teftiş kurulundan gelen rapor doğrultusunda o günün gereğini yaptık. Nüfusumuz 250 bin üzerine çıkınca B8 grubuna yükseldik ve müdürlük sayılarında da artış oldu. Geçen süre içinde birleştirilen müdürlüklerde uygulamada bazı sorunları çözemediğini gördük. Örneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde olan Spor İşleri Müdürlüğümüz birim olarak görev aldı. 2 bine yakın lisanslı amatör spor kulüplerine üye çocuklarımızın daha iyi şekilde geleceğe hazırlanması ve sportif etkinliklere zaman ayrılması konusunda sıkıntılar yaşandı gerek personel gerekse bütçe aktarımı konularında. Yine Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde birim olarak görev yapan makine ikmal birimimizde özellikle destek hizmetleri personelinin çok nitelikli ve satın alma süreçlerini iyi bilen personelden oluşmasının zorunluluğu nedeniyle bazı teknik alanlarda personelin yetmediği ortaya çıktı. Makine ikmaldeki gerek atölyelerin gerekse araç ve gereçlerin tamir ve bakımı diğer işlerinin yapılması konusunda yetersiz kalması nedeniyle ayrılmasının doğru olduğu ortaya çıktı. Uygulamada yaşanan bir çok olumsuzluğun çözülmesi açısından yeni müdürlüklerin uygun olduğunu düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.